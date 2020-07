Sarri: «Champions? Pensiamo al campionato. Sul turnover…» – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Maurizio Sarri commenta il pareggio della Juventus contro l’Atalanta che avvicina lo Scudetto: la Champions non è nei suoi pensieri – VIDEO Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato del momento di forma senza pensare alla Champions League. Champions – «In questo momento dobbiamo pensare al campionato, la Champions è lontana. Dobbiamo pensare all’obiettivo in maniera forte e feroce. Abbiamo chiaramente dei margini di miglioramento, stiamo alternando momenti di solidità e momenti in cui prendiamo più reti: è una questione di atteggiamento. Possiamo comunque migliorare molto sull’equilibrio, Bisogna avere l’opportunità di cambiare. Abbiamo passato un ... Leggi su calcionews24

