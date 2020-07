Santa Sofia torna ad essere moschea: il dolore del Papa. Lite tra la Lega e l’imam di Milano (Di domenica 12 luglio 2020) “Il mare mi porta lontano, penso a Istanbul, penso a Santa Sofia, sono molto addolorato”. Così il Papa, parlando a braccio dopo la preghiera dell’Angelus a San Pietro, ha voluto esprimere il suo rammarico per la decisione della Turchia di riconvertire in moschea la chiesa di Istanbul. Dopo aver salutato “tutti coloro che lavorano sul mare, specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro Paese”, Francesco ha alzato lo sguardo e ha espresso, non senza una nota di commozione nella voce, il suo dolore. La risposta di Erdogan Dalla Turchia arriva a stretto giro la risposta. L’iconografia religiosa di Santa Sofia, che tornerà a essere una moschea, “non sarà ... Leggi su secoloditalia

