Santa Sofia, parla Papa Francesco: “Torna moschea, sono addolorato” (Di domenica 12 luglio 2020) A Istanbul, in Turchia, il governo ha deciso di far tornare Santa Sofia una moschea. Poco fa, il Papa Francesco si è espresso sul tema Per oltre un millennio, Santa Sofia è stata la principale basilica del cristianesimo ortodosso. Dopo la presa turca di Costantinopoli, questa diventò moschea fino a quando, nel 1934, Ataturk decise … L'articolo Santa Sofia, parla Papa Francesco: “Torna moschea, sono addolorato” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Papa Francesco : 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato' 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato' . Con queste parole, pronunciate durante l'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco commenta la decisione del governo turco di convertire il monumento ...

a e . Con queste parole, pronunciate durante l'Angelus in Piazza San Pietro, commenta la decisione del governo turco di convertire il monumento ... Turchia - perché Santa Sofia tornerà una moschea" Basilica, moschea, museo e poi di nuovo moschea. La destinazione civile dell'edificio simbolo della cristianità ortodossa e della conquista di Costantinopoli per mano turca potrebbe rivelarsi una ...

Basilica, moschea, museo e poi di nuovo moschea. La destinazione civile dell'edificio simbolo della cristianità ortodossa e della conquista di Costantinopoli per mano turca potrebbe rivelarsi una ... Francesco contro il Sultano : "Grande dolore per Santa Sofia" Francesco Boezi Papa Francesco prende posizione sulla conversione a moschea della Basilica di Santa Sofia. Bergoglio sceglie la "Giornata del mare" per dire la sua A papa Francesco non è sfuggita la riconversione di Santa Sofia a ...

