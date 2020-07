Santa Maria a Vico, accusato di resistenza e lesioni: arrestato 38enne (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – A Santa Maria a Vico, nella tarda serata di ieri, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno tratto in arresto un 38enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a P.U. nonchè danneggiamento. I militari dell’Arma, durante il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, sono intervenuti in via Roma del comune a seguito della richiesta, pervenuta sul numero di emergenza 112, da parte di una coppia di coniugi che lamentava di aver avuto una lite con il citato 38enne. Sul posto, mentre l’equipaggio dei carabinieri era intento ad ... Leggi su anteprima24

Santa Maria Capua Vetere - i valori del calcio sul grande schermo Tempo di lettura: 4 minuti Santa Maria Capua Vetere (Ce) – La dipendenza dal gioco d'azzardo, il calcio come riscatto sociale e l'universo dei problemi delle periferie urbane. C'è una profonda analisi sociale ...

Santa Maria a Vico - assegnazione voucher per campi estivi anno 2020 Tempo di lettura: < 1 minuto Santa Maria a Vico (Ce) – Il Sindaco e l'amministrazione informano la cittadinanza che, con delibera di Giunta comunale n. 86 del 6 luglio 2020 , è stato pubblicato un avviso, rivolto alle ...

Santa Maria Capua Vetere : aveva un arsenale in casa - arrestato 63enne Decine tra fucili e pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole sono stati recuperati in un'abitazione di un 63enne a Santa Maria Capua Vetere. Un ingente quantitativo di armi è stato rinvenuto, a Santa Maria Capua Vetere, vicino ...

