Salvini e la notizia del pakistano che molesta una donna a Gallipoli: le foto sono una bufala, si riferiscono a un fatto di Trapani (Di domenica 12 luglio 2020) Occasione succulenta per Matteo Salvini che neanche stavolta ha saputo resistere e si è fiondato a pubblicare una notizia non del tutto vera, corredata da immagini che, oltretutto, nulla avevano a che vedere con la notizia. Il post pubblicato dal leader della Lega sul suo profilo Twitter si riferisce a un uomo di origine pakistana che ha provato a molestare una donna per strada, a Gallipoli. La versione della notizia rilanciata da Salvini è solo in parte vera, e le foto usate fanno riferimento a tutta un’altra storia: quella avvenuta a Trapani quando, nel gennaio del 2020, un uomo italiano con deficit mentali era uscito di casa nudo. Dunque, nessuna molestia. I carabinieri lo avevano fermato per ... Leggi su open.online

