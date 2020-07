Salvini e il ritorno al Papeete con tanti selfie e zero mascherine (Di domenica 12 luglio 2020) Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Matteo Salvini aveva promesso che sarebbe tornato al Papeete e lo ha fatto. Stavolta non ci sono né un governo da far cadere né una campagna elettorale da inaugurare, come invece accadeva la scorsa estate, quindi la visita è meno “pubblicizzata” sui social. Come evidenziano le tracce social che si possono trovare in giro, Salvini è da ieri a Milano Marittima per godersi un paio di giorni di vacanza e la mascherina – come sempre – l’ha dimenticata a casa. LEGGI ANCHE >>> Pieni poteri, un anno dopo: adesso è Salvini che accusa Conte di volerli per sé L’arrivo al Papeete di Salvini a torso nudo Salvini torna al ... Leggi su giornalettismo

