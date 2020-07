Salernitana-Cittadella in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Salernitana-Cittadella, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta 3-2 in trasferta contro l’Ascoli, senza riuscire dunque a dare continuità alla vittoria casalinga contro la Juve Stabia del turno precedente. Salernitana che si trova attualmente al nono posto in classifica con 47 punti, agganciato quindi al Chievo Verona in zona playoff. Cittadella che viene invece da due sconfitte consecutive, 2-0 in trasferta contro il Pisa e 1-3 in casa contro il Crotone e non vincono dalla gara casalinga contro ... Leggi su sportface

Salernitana-Cittadella : le probabili formazioni e dove vederla in tv Per la 34esima giornata di Serie B é in programma, lunedi 13 luglio, all’Arechi, il match tra Salernitana e Cittadella. I veneti, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono riprendere a far punti per restare agganciati alle prime ...

sportface2016 : #SerieB Salernitana-Cittadella: orario, canale e diretta streaming del trentaquattresimo turno - FlashPugUK : RT @SportsWatch1: - TuttoSalerno : SALERNITANA: Ventura e il Cittadella, uno score tutt'altro che positivo - WinWithMalliard : RT @SportsWatch1: - SportsWatch1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Cittadella Salernitana-Cittadella, i convocati di Venturato: assenti Ghiringhelli, Perticone e Bussaglia TUTTO mercato WEB Salernitana-Cittadella in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020

Le informazioni e come vedere Salernitana-Cittadella, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta 3-2 in trasferta contro ...

Salernitana, troppi passi falsi | La decisione del club

La Salernitana sta vivendo un momento difficile condito da troppi passi falsi. Arriva la decisione per provare a dare una svolta È un momento difficilissimo per la Salernitana, che alla ripresa del ca ...

Le informazioni e come vedere Salernitana-Cittadella, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta 3-2 in trasferta contro ...La Salernitana sta vivendo un momento difficile condito da troppi passi falsi. Arriva la decisione per provare a dare una svolta È un momento difficilissimo per la Salernitana, che alla ripresa del ca ...