Sala invoca le gabbie salariali? Sindaco di Milano al centro della polemica politica (Di domenica 12 luglio 2020) Non è dato sapere se l’obiettivo del Sindaco Sala fosse quello di riportare al centro del dibattito politico le cosiddette gabbie Salariali, eliminate dall’ordinamento italiano a “furor di popolo” negli Anni ’70. Discutendo di stipendi e remunerazione, in particolare dei giovani, di carovita e costi degli affitti, il primo cittadino del capoluogo meneghino si è lasciato sfuggire una frase piuttosto ambigua. Secondo Sala, infatti, la parità Salariale tra dipendenti pubblici del nord e del sud Italia sarebbe ingiusta. A parità di mansioni, si legge tra le righe della dichiarazione del Sindaco milanese, i primi dovrebbero essere pagati di più rispetto ai colleghi di Reggio ... Leggi su quifinanza

Quando Beppe Sala parla di doversi rasserenare andando in bicicletta, per decidere che cosa fare del suo futuro che poi è anche il futuro di Milano, parla sul serio. Non è solo una posa. L'aveva fatto ...Dopo lo scandalo delle tangenti in Atm che ha portato all'arresto del funzionario Paolo Bellini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala invoca una revisione dei processi organizzativi: "C' è una cosa che ...