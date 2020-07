Sabrina Paravicini, sfogo sui social dopo la malattia: “Mi alleno alla pazienza” (Di domenica 12 luglio 2020) Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico in famiglia, è guarita dal cancro ma ancora deve recuperare tutte le forze, perse a causa della chemioterapia. Sabrina Paravicini (fonte Instagram @Sabrina Paravicini official)L’attrice non ha mai nascosto ai suoi follower e fan di avere il cancro e ha usato proprio Instagram per mettere al corrente il pubblico delle sue condizioni di salute. Sono stati anni molto difficili per la donna che ha dovuto affrontare questa dura battaglia non solo per se stessa, ma anche per il figlio. Ora, però, il cancro è scomparso e Sabrina si gode la ritrovata serenità. Certo come lei stessa ha ammesso il percorso da compiere è ancora lungo e ci sono altre prove da superare. Ma ... Leggi su chenews

Sabrina Paravicini sta vivendo un periodo davvero difficile, visto che circa un anno fa le è stato diagnosticato un tumore maligno al seno che le ha stravolto vita. Nel corso del tempo l’attrice non h ...

Un medico in famiglia, ricordate l’infermiera Jessica? Ecco cosa fa oggi

Chi non ricorda Jessica, la dolce infermiera delle prime quattro stagioni di Un Medico in Famiglia? Ecco cosa fa oggi la sua interprete, Sabrina Paravicini. I fan della fiction ricorderanno senza dubb ...

