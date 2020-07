Rosy Abate 2 terza puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Rosy Abate 2 terza puntata. La serie torna su Canale 5 domenica 12 luglio 2020 con le repliche della seconda stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sul terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICARosy Abate 2 terza puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2020Ecco la trama della terza puntata di Rosy Abate 2. Rosy, precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata da Leo, non si capacita della scelta del ragazzo. Suo figlio ha infatti scelto di stare dalla parte di Costello, ormai ... Leggi su cubemagazine

Ecco la trama della terza puntata di Rosy Abate 2. Rosy, precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata da Leo, non si capacita della scelta del ragazzo. Suo figlio ha infatti scelto di ...Inoltre, per Rosy Abate 2 streaming ogni episodio è disponibile in replica on demand gratuito nella sezione video dedicata alla fiction sul sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming ...