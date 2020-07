Romina Power, il retroscena sull’ex suocera Jolanda: “Lo facevo ogni sera insieme a lei…” (Di domenica 12 luglio 2020) Romina Power e il ricordo di Taryn a Una voce per Padre Pio Sabato in prima serata su Rai Uno è andata in onda una nuova edizione di a Una voce per Padre Pio, condotta da tre protagonisti di Don Matteo, ovvero Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La prima ospite è stata Romina Power che arriva da un momento abbastanza particolare. A differenza degli altri anni lo spettacolo è stato trasmesso in uno studio romano e non da Pietralcina per via della pandemia da Covid-19. L’ex moglie di Al Bano si è esibita in varie performance e poi ha ricordato la sorella Taryn che è venuta a mancare un paio di settimane fa. Il conduttore le ha chiesto: “Hai voluto essere qui nonostante questo sia un momento delicato della tua vita…”. E la risposta la ... Leggi su kontrokultura

