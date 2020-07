Rocky, tutte le emozioni della saga cinematografica in un unico video (Di domenica 12 luglio 2020) Rocky, torniamo indietro con gli anni e ripercorriamo i momenti più emozionanti della saga con protagonista Sylvester Stallone grazie a questo video di Starlight Productions. "Un viaggio fantastico attraverso i film di Rocky", si intitola l'emozionante video di Starlight video Productions dedicato a Rocky Balboa e alle sue sensazionali avventure, che insieme a Sylvester Stallone, un posto tutto loro nella storia del cinema se lo sono guadagnato da tempo. "Vivi la vita di un'icona" si legge nella caption, ed è facile perdersi tra le note di "No Easy Way Out" di Robert Tepper mentre le immagini dei diversi film di cui è stato protagonista (e non solo) Sylvester Stallone dal 1976 a oggi si susseguono sullo schermo. E così lo ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Rocky tutte Rocky, tutte le emozioni della saga cinematografica in un unico video Movieplayer.it Settant’ anni fa Tiberio Mitri come Rocky battuto ai punti sul ring da Jake LaMotta

Paolo Lughi Era anche il giorno del suo compleanno, quel 12 luglio di 70 anni fa. Tiberio Mitri compiva 24 anni e sul ring del vecchio Madison Square Garden a New York lo aspettava una sfida impossibi ...

