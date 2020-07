Robert De Niro, “vicino alla bancarotta” per il coronavirus: persi milioni di dollari (Di domenica 12 luglio 2020) Il coronavirus che da mesi occupa le prime pagine dei giornali di tutto il mondo non ha solo avuto gravi conseguenze sanitarie. Anche sull’economia mondiale, il virus ha avuto un forte impatto. Ma soprattutto, non ha fatto alcuna distinzione, andando a colpire tutti. Dalla stampa americana, arriva infatti una notizia molto particolare. A causa del Covid-19, il pluripremiato attore Robert De Niro rischierebbe la bancarotta, nonostante si tratti di una delle star più pagate e famose di Hollywood. L’ex Toro Scatenato è stato preso per le corna: dalla pandemia…e dall’ex moglie. persi 5 milioni di dollari in 2 mesi Il coronavirus avrebbe decimato le finanze dell’attore 76enne. Questa ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Il Covid mette sul lastrico anche Robert De Niro e la moglie lo trascina in tribunale - fanpage : Il saluto di Robert De Niro all’Italia: “La mia carriera non ci sarebbe stata senza gli italiani” - WeCinema : Qual è uno dei gangster movie più bello di sempre? E perché proprio #QueiBraviRagazzi? ?? Da veri appassionati di ci… - MaurizioAlba : Robert De Niro rischia la bancarotta, l’attore ha visto crollare le entrate provenienti dalla catena di ristoranti… - MaurizioAlba : Usa, Robert De Niro rischia la bancarotta. James Woods deve avergli passato un'altra inculata. #12luglio #ceraunavoltainamerica -