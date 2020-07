Robert De Niro in crisi finanziaria, l’ex moglie lo porta in tribunale per…. (Di domenica 12 luglio 2020) L’ex moglie di Robert De Niro vuole aumentati gli alimenti, l’attore portato in tribunale dice di essere sul lastrico per il Coronavirus La crisi da coronavirus sta contagiando tutti, anche i personaggi più famosi. Fra questi pare rientri anche Robert De Niro, che ha dichiarato di essere sul lastrico per colpa della pandemia. A dirlo sono i suoi avvocati che affermano come i guadagni dell’attore siano ridotti per lo stop dovuto al coronavirus. Di conseguenza, non è stato possibile soddisfare la domanda avanzata dell’ex moglie Grace Hightower. La donna aveva chiesto all’ex marito di aumentare del 50% il limite della carta di credito che viene caricata da De Niro. L’attore ... Leggi su kontrokultura

