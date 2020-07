Risultati Serie A, 32ª giornata: le gare delle 19.30, Udinese in vantaggio [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 12 luglio 2020) Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti sempre più in crisi, in gol Raspadori e Caputo. La Roma sbanca facilmente Brescia: 0-3 e torna in gol anche Zaniolo. In serata il big match tra Juventus e Atalanta finisce 2-2, con i bianconeri a riprendere per ben due volte su rigore gli ospiti. Menù ricco anche domenica, il Genoa vince contro la Spal. Alle 19,30 Parma-Bologna, scontro per la salvezza tra Udinese e Sampdoria. In serata Napoli-Milan, lunedì Inter-Torino. Risultati Serie A Sabato 11 luglio ore 17.15 LAZIO-SASSUOLO 1-2 (34′ Luis Alberto, 51′ Raspadori, 92′ ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Finisce qui la 3??0??ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco i risultati finali. ? Non perderti nessuna news, segui l’App… - flamminiog : RT @SkySport: Diretta gol Serie A Gli aggiornamenti in tempo reale - sportli26181512 : Nicola: 'Mentalità arma vincente. Così arrivano anche i risultati': Nicola: 'Mentalità arma vincente. Così arrivano… - BiffiLuca : Comunque per rosa a disposizione e risultati e classifica ,Beppone Iachini peggior allenatore della serie A per distacco - FootStatsCalcio : Serie B, risultati 33a giornata, classifica e prossimo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A, la diretta LIVE della 32^ giornata Sky Sport Le pagelle (le ultime di questa stagione): imperversa la rassegnazione generale

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Genoa che batte 2-0 la SPAL, sancendo di fatto la retrocessione in serie B dei biancazzurri, per la quale manca solo la certificazione dell’aritmetica. VO ...

Un positivo nel Parma, è il primo caso dalla ripresa del campionato VIDEO

Primo caso di positività al coronavirus nel mondo della serie A da quando è ripreso il campionato a giugno. Colpito il Parma Calcio: il contagiato, specifica la società, non è un giocatore ma un "memb ...

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Genoa che batte 2-0 la SPAL, sancendo di fatto la retrocessione in serie B dei biancazzurri, per la quale manca solo la certificazione dell’aritmetica. VO ...Primo caso di positività al coronavirus nel mondo della serie A da quando è ripreso il campionato a giugno. Colpito il Parma Calcio: il contagiato, specifica la società, non è un giocatore ma un "memb ...