Rissa al Romeo Menti, la Juve Stabia replica: "Quelli arrabbiati siamo noi" (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Rissa, pugni, spintoni ed una denuncia. È questo il bilancio del post partita di Juve Stabia-Virtus Entella, match di scena ieri al Romeo Menti di Castellammare (finito 1-1). Dopo le dichiarazioni del presidente degli ospiti, Antonio Gozzi, è arrivata la replica delle Vespe a mezzo stampa. Ecco quanto si legge nella nota rilasciata dalla società campana: "Avevamo deciso di non tornare più sull'argomento, ma siamo costretti a farlo per rispondere a certe affermazioni di Gozzi, presidente della Virtus Entella, che davvero non comprendiamo visto che lui stesso ha ammesso di aver ricevuto la massima collaborazione dalla Juve ...

