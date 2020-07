Ripristinato il sentiero colombiano in Liguria (Di domenica 12 luglio 2020) Riapre il “sentiero colombiano”, davvero magnifico, tra Moconesi, entroterra genovese, e Quinto, quartiere del Levante di Genova. Le radici storiche del sentiero colombiano Sviluppato in circa 20 km, il cosiddetto “sentiero colombiano” ripercorre l’antica via seguita dalla famiglia degli avi di Cristoforo Colombo, quando si trasferirono a Genova. Infatti, originari della Val Fontanabuona, lingua di … Leggi su periodicodaily

