Rigori, ora basta: perché il regolamento va cambiato. Juve-Atalanta, tutto corretto ma... (Di domenica 12 luglio 2020) Il risultato poteva essere storico, non esistesse l'eccesso di rigore. L'Atalanta aveva dominato per 45' allo Stadium come poche altre squadre erano riuscite a fare, dimostrandosi superiore sotto tutti i punti di vista: tattico, tecnico e mentale. Si poteva scommettere sul primo aspetto, non di certo sugli altri due. Non sulla carta. Ma poi c'è il campo, si gioca e l'Atalanta ancora una volta dimostra che può farlo contro tutti quando tiene alta l'intensità mentale e fisica (Psg avvisato), e che tutti potrebbero farlo se fossero organizzati e convinti della propria identità. A metà primo tempo, dopo essere passata in vantaggio, contava più del 70% di possesso palla: non è un dato rilevante in assoluto, ma aiuta a quantificare la larghezza del suo dominio. E il gol di Zapata è arrivato dopo oltre 8 ... Leggi su liberoquotidiano

