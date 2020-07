“Rigori alla Juventus? Solo in Italia funziona così”. La polemica di Gasperini dopo il pareggio a Torino (Di domenica 12 luglio 2020) “Solo in Italia se la palla sfiora involontariamente il braccio si assegnano rigori. La regola è uguale per tutti, evidentemente è l’interpretazione che è diversa”. Gian Piero Gasperini è polemico dopo il doppio rigore concesso alla Juventus durante il match con l’Atalanta dall’arbitro Pietro Giacomelli per un doppio fallo di mano L'articolo “Rigori alla Juventus? Solo in Italia funziona così”. La polemica di Gasperini dopo il pareggio a Torino proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

fabioputaggio : Un pareggio che vale oro...godo ancora di più.. devono impazzire tutti.. I rigori sono netti se a sfavore della ju… - Myster__jay : RT @FrancisJUnder12: Al netto del fatto che l Atalanta ci è superiore atleticamente (non tecnicamente) godo nel pareggiarla con 2 rigori di… - Imeon050597 : RT @fralittera: Gasperini a fine gara: 'Non posso recriminare per i rigori dati alla Juve. Unica cosa su cui posso recriminare è la mia esp… - fabioputaggio : RT @SandroSca: Alla TRENTADUESIMA gara e al CINQUANTESIMO fallo di mano, finalmente su Dazn, RAI e Sky parte la discussione sui rigori per… - tal_Marco : RT @SandroSca: Alla TRENTADUESIMA gara e al CINQUANTESIMO fallo di mano, finalmente su Dazn, RAI e Sky parte la discussione sui rigori per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rigori alla "Orgoglioso di voi", Maradona si complimenta col Napoli Affaritaliani.it