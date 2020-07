Riforma Pensioni ultime notizie: Europa contro quota 100, addio dopo il 2021? (Di domenica 12 luglio 2020) La quota 100 è destinata a terminare nel 2021 alla fine della sua sperimentazione, e la possibilità che diventi strutturale sembra ormai essere svanita. Le pressioni dell’Europa, arrivante anche ieri nell’incontro tra il presidente Olandese Mark Rutte e Giuseppe Conte, porteranno l’Italia a necessità di nuove riforme per contenere il debito pubblico, e quota 100 è nel mirino. Vediamo le dichiarazioni dei protagonisti, tra cui le parole del viceministro dell’Economia Antonio Misani che conferma la fine di quota 100 nel 2021. ultime novità Riforma Pensioni 2021: L’Europa chiede lo stop alla quota ... Leggi su pensionipertutti

