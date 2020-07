Residenti protestano ad Amantea Calabria per lo sbarco di 13 migranti positivi (Di domenica 12 luglio 2020) Protesta dei Residenti di Amantea, in provincia di Cosenza, per l'arrivo di 13 migranti positivi sbarcati a Roccella Jonica. Agenzia Vista  Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Residenti protestano Corse in motorino, addio sonno Ai residenti che protestano dai balconi: «Siamo minorenni, non ci fanno niente» Cronache Maceratesi Coronavirus, ultime notizie. Tornano a salire i contagi: 234 nelle ultime 24 ore

Calabria, focolaio migranti: ultimatum di Santelli a Conte

E' la protesta dei residenti per l'arrivo di 13 migranti positivi al Covid, sbarcati a Roccella Jonica. Bloccata la statale SS18 Migranti, protesta in… Leggi ...

E' la protesta dei residenti per l'arrivo di 13 migranti positivi al Covid, sbarcati a Roccella Jonica. Bloccata la statale SS18 Migranti, protesta in… Leggi ...