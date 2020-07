Renault contro Racing Point, Fia accoglie il reclamo: la RP20 verrà esaminata (Di domenica 12 luglio 2020) La Fia accoglie la protesta della Renault e nel Circus ora scoppia il caos. Al termine del Gran Premio di Stiria la scuderia francese, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiesto agli steward chiarimenti in merito alla legalità della Racing Point RP20, una vettura molto simile alla Mercedes W10 (2019) per stile ma non solo. Dopo una rimonta da urlo, conclusasi col sesto posto di Perez e col settimo di Stroll, la performance della “rosa” ha fatto scaturire la rabbiosa reazione della Renault. Legale o non legale? Starà alla Fia, ora, esaminare la monoposto. UPDATE: Renault's protest of Racing Point's legality has been admitted by the FIA Stewards Parts of the Racing Point and ... Leggi su sportface

"Possiamo confermare che il gruppo ha rivolto una richiesta agli steward del Gran Premio di Stiria per avere chiarimenti riguardo la legalità della RP20. Non aggiungeremo nessun altro commento fino alla decisione ...

