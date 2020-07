Regione Lazio, previsti forti temporali sui territori di Rieti e Roma (Di domenica 12 luglio 2020) Meteo incerto sulla Regione Lazio nella giornata di oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino meteo sulle condizioni che toccheranno il territorio laziale nelle prossime ore: “L’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le successive 3-6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori interni del Lazio con quantitativi generalmente deboli o puntualmente moderati”. Prosegue il comunicato della Protezione Civile del Lazio: “Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Così l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel Bollettino di oggi. ''Nella Asl Roma 1 due i casi odierni di due donne in fase di pre-ospedalizzazione all'Umberto I. Nella Asl ...Ricostruire il Piceno, riabitare l'Appenino, una grande manifestazione di carattere nazionale per fare il punto sullo stato dell'arte del processo di ricostruzione in atto nelle Marche che si svolgerà ...