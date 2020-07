Reggie Fils-Aime ricorda Satoru Iwata, l'amato ex-presidente Nintendo scomparso cinque anni fa (Di domenica 12 luglio 2020) Sono passati ormai cinque anni dalla scomparsa di Satoru Iwata, l'ex-presidente di Nintendo of Japan, deceduto l'11 luglio 2015 a 55 anni a causa di un tumore del genere colangiocarcinoma.Per onorare il ricordo del dirigente, popolare fra i dipendenti e amato dai giocatori, Reggie Fils-Aime, ex-presidente di Nintendo of America e amico stretto di Iwata, ha voluto condividere un messaggio sui propri canali social."cinque anni fa è venuto a mancare il mio capo, mentore e amico Satoru Iwata. Le sue parole e le sue creazioni hanno toccato tutti noi. Continuo a pensare a lui in ogni ... Leggi su eurogamer

Geoff Keighley prossimo ospite del podcast di beneficenza di Reggie Fils-Aime L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime , è il co-fondatore di un podcast a tema gaming, creato con lo scopo di raccogliere fondi a fini di beneficenza . Questo podcast , intitolato "Talking Games with Reggie and Harold", ospita ...

L'ex presidente di Nintendo of America, , è il co-fondatore di un a tema gaming, creato con lo scopo di raccogliere fondi a fini di . Questo , intitolato "Talking Games with and Harold", ospita ... Geoff Keighley sarà il prossimo ospite del podcast di beneficenza di Reggie Fils-Aime L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime , è il co-fondatore di un podcast a tema gaming, creato con lo scopo di raccogliere fondi a fini di beneficenza . Questo podcast , intitolato "Talking Games with Reggie and Harold", ospita ...

L'ex presidente di Nintendo of America, , è il co-fondatore di un a tema gaming, creato con lo scopo di raccogliere fondi a fini di . Questo , intitolato "Talking Games with and Harold", ospita ... Xbox Series X e Coronavirus tra gli argomenti di cui parlerà Phil Spencer nel podcast di Reggie Fils-Aime Dopo l'addio a Nintendo, Reggie Fils-Aime si è dato ai podcast; il primo episodio di questa nuova esperienza è andato in onda la settimana scorsa. In quel frangente Fils-Aime aveva parlato del suo lavoro presso la grande N e della ...

Eurogamer_it : Reggie Fils-Aime ricorda #SatoruIwata, l'amato ex-presidente #Nintendo scomparso cinque anni fa. -

Ultime Notizie dalla rete : Reggie Fils Satoru Iwata: a cinque anni dalla morte, Reggie Fils-Aime ricorda l'ex presidente Nintendo Everyeye Videogiochi Reggie Fils-Aime ricorda Satoru Iwata, l'amato ex-presidente Nintendo scomparso cinque anni fa

Sono passati ormai cinque anni dalla scomparsa di Satoru Iwata, l'ex-presidente di Nintendo of Japan, deceduto l'11 luglio 2015 a 55 anni a causa di un tumore del genere colangiocarcinoma. Per onorare ...

Satoru Iwata: Reggie Fils-Aime, Geoff Keighley lo ricordano a 5 anni dalla scomparsa 0

Reggie Fils-Aime, Geoff Keighley e molte altre personalità dell'industria ricordano l'ex Presidente di Nintendo Satoru Iwata a 5 anni dalla sue prematura scomparsa. NOTIZIA di Luca Forte — 12/07/2020 ...

Sono passati ormai cinque anni dalla scomparsa di Satoru Iwata, l'ex-presidente di Nintendo of Japan, deceduto l'11 luglio 2015 a 55 anni a causa di un tumore del genere colangiocarcinoma. Per onorare ...Reggie Fils-Aime, Geoff Keighley e molte altre personalità dell'industria ricordano l'ex Presidente di Nintendo Satoru Iwata a 5 anni dalla sue prematura scomparsa. NOTIZIA di Luca Forte — 12/07/2020 ...