Recovery fund, Kurz all'Italia "Ci dica come spenderà i soldi" (Di domenica 12 luglio 2020) Sarebbe “negligente” non chiedere come l’Italia spenderà i soldi del Recovery fund. Lo afferma Sebastian Kurz. "Se dobbiamo spendere 750 miliardi di euro, dobbiamo chiederci: chi li deve pagare, chi li deve ricevere, e per cosa devono essere spesi? Tutto il resto sarebbe negligente" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

CottarelliCPI : Inizia una settimana cruciale per il Recovery Fund. Speriamo nel senso di responsabilità di tutti i paesi UE. E sp… - fattoquotidiano : Ue, Conte dopo la cena con Rutte: “Non c’è piena convergenza, c’è confronto”. La battaglia sul Recovery Fund si spo… - RaiNews : Il premier ungherese ipotizza di porre il veto al piano di Recovery Fund dell' Ue se condizionato al rispetto dello… - emidio_antonio : RT @CottarelliCPI: Inizia una settimana cruciale per il Recovery Fund. Speriamo nel senso di responsabilità di tutti i paesi UE. E speriam… - Affaritaliani : Recovery fund, Kurz all'Italia 'Ci dica come spenderà i soldi' -