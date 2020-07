Rafael Leao tentato dalla Premier League: un club si fa avanti per il portoghese (Di domenica 12 luglio 2020) La stagione del Milan è stata contraddistinta da molti alti e bassi. La squadra rossonera prima del lockdown faticava a mettere in pratica i concetti di Pioli, ma dopo la ripresa sono arrivate 4 vittorie e un pareggio che hanno riacceso i sogni europei. Il Milan infatti è ad un passo dal 6° posto occupato attualmente dal Napoli e da qui fino alla fine Pioli farà di tutto per centrare l'obiettivo di inizio stagione.SIRENE INGLESI PER Rafael Leaocaption id="attachment 941543" align="alignnone" width="300" Leao (Getty Images)/captionNella crescita complessiva della squadra ha partecipato poco Rafael Leao. Il 21enne portoghese ha segnato solamente 5 gol in stagione finora e con l'esplosione di Rebic l'ex Lille si è seduto più volte in panchina. ... Leggi su itasportpress

