Psg, maglia speciale nella prima amichevole post Covid per celebrare il personale sanitario (Di domenica 12 luglio 2020) Il Paris Saint-Germain sg si appresta a tornare in campo per la prima volta dopo la sospensione definitiva del campionato di Ligue 1. La squadra campione di Francia deve prepararsi al meglio per quella che sarà la fine della stagione che la vedrà impegnata in Champions League nel cammino della Final Eight contro l'Atalanta. Quest'oggi il Psg scenderà in campo per un'amichevole, il primo match post Covid-19. Ecco perché, per l'occasione, verrà utilizzata una maglia speciale...Psg: il gesto per la sanitàUn messaggio speciale sulla maglia per celebrare il personale sanitario francese. Questa l'iniziativa del Psg che indosserà una divisa diversa dal solito ... Leggi su itasportpress

Marca : Cavani non indosserà più la maglia del Psg Edinson Cavani non giocherà la Champions League con il PSG in base all’accordo raggiunto con lo stesso club parigino. Lo scrive Marca. L’uruguaiano, che è nel suo paese, conclude il suo contratto il 30 giugno. Per finire la ...

vedi letture. Ci sarebbe anche l'Inter tra i club interessati a Jonathan Ikoné, trequartista classe '98 cresciuto nel settore giovanile del PSG e che ha trovato la sua consacrazione in Francia con la ...

Calciomercato Milan, concorrenza di Leonardo per il difensore

Il difensore in forza all’Eintracht Francoforte piace anche al Psg di Leonardo. La situazione ... Il difensore classe 1999 si è messo in mostra con la maglia dell’Eintracht Francoforte, tanto da ...

