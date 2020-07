Psg, amichevole contro il Le Havre: pubblico allo stadio e tamponi per chi accede negli spogliatoi (Di domenica 12 luglio 2020) Il Psg scenderà oggi in campo in un'amichevole contro il Le Havre. Una partita fatta per rimettere minuti nelle gambe e ritornare alla normalità dopo lo stop alle competizion in Francia a causa dell'emergenza coronavirus. Proprio i francesi, quindi, primi e anche unici tra i top 5 campionati d'Europa a fermare il torneo nazionale, saranno protagonisti della ripartenza... con annessi tifosi. Infatti, saranno ben 4000 le persone estranee alle due società che potranno prendere parte all'evento. Un caso molto strano visto il comportamento attuato fin qui dal Paese.Psg: amichevole, tamponi e tifosicaption id="attachment 962827" align="alignnone" width="436" Herrera Psg (getty images)/captionA prima vista si tratta di una normale amichevole estiva, tra una squadra di ... Leggi su itasportpress

Psg - maglia speciale nella prima amichevole post Covid per celebrare il personale sanitario Il Paris Saint-Germain sg si appresta a tornare in campo per la prima volta dopo la sospensione definitiva del campionato di Ligue 1. La squadra campione di Francia deve prepararsi al meglio per quella che sarà la fine della stagione che la ...

Il Paris Saint-Germain sg si appresta a tornare in campo per la volta dopo la sospensione definitiva del campionato di Ligue 1. La squadra campione di Francia deve prepararsi al meglio per quella che sarà la fine della stagione che la ... Psg - amichevole con il pubblico a Le Havre. L'Atalanta osserva ROMA - Per la prima volta dalla ripresa del calcio dopo la pandemia, una squadra appartenente ai campionati Top 5 d'Europa, Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, giocherà una partita con il ...

ROMA - Per la prima volta dalla ripresa del calcio dopo la pandemia, una squadra appartenente ai campionati Top 5 d'Europa, Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, giocherà una partita con il ... Atalanta - dal sogno amichevole al quarto di Champions : ecco i fuoriclasse del PSG. Ma il confronto dei dati è una sorpresa Sarà Atalanta contro Paris Saint-German ai quarti di finale di Champions League. E pensare che a giugno di un anno fa il presidente Percassi, durante una puntata di TuttoAtalanta, sperava di poter organizzare con i francesi ...

Sport_Mediaset : Francia, #Psg torna in campo: giocherà amichevole con il pubblico. Domani si gioca a #LeHavre. Venduti 4.500 biglie… - ItaSportPress : Psg, amichevole contro il Le Havre: pubblico allo stadio e tamponi per chi accede negli spogliatoi -… - zazoomblog : Psg maglia speciale nella prima amichevole post Covid per celebrare il personale sanitario - #maglia #speciale… - ItaSportPress : Psg, maglia speciale nella prima amichevole post Covid per celebrare il personale sanitario -… - infoitsport : Francia, Psg torna in campo: giocherà amichevole con il pubblico - Sportmediaset -