Proroga dello stato di emergenza, martedì il voto al Senato. Il governo intende arrivare al 31 dicembre. Pieno sostegno dal Pd, critiche le opposizioni (Di domenica 12 luglio 2020) Martedì ci sarà a Palazzo Madama il voto sulla Proroga dello stato di emergenza per il coronavirus annunciata dal premier Giuseppe Conte. Ad annunciarlo la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che non ha risparmiato una critica all’esecutivo, anche se non l’ha citato esplicitamente: “Mi auguro che sia l’inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione”. Dall’opposizione si ribadisce una netta contrarietà alla Proroga. “Con l’emergenza Covid il governo si è indebitamente appropriato di pieni poteri straordinari attribuibili, come previsto ... Leggi su lanotiziagiornale

Zingaretti : 'Il Pd sostiene la proroga dello stato d'emergenza' 'Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia . Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico'. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, ...

'Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia . Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico'. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, ... Martedì si vota sul dpcm non sulla proroga dello stato d'emergenza Niente voto Martedì prossimo in Parlamento sulla proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che il presidente del Consiglio Conte riferirà alle ...

Niente voto prossimo in Parlamento fino al 31 dicembre. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che il presidente del Consiglio Conte riferirà alle ... Palazzo Chigi : martedì voto su nuovo dpcm - non sulla proroga dello stato d’emergenza Sorte alcune precisazioni in merito ai lavori in Parlamento della prossima settimana: martedì il voto sarà sul nuovo dpcm, e non sulla proroga dello stato di emergenza. Dalle fonti interne a Palazzo Chigi, emergono alcune ...

