Premier, il Wolverhampton batte Ancelotti e può togliere l’Europa League ad Arsenal e Tottenham (Di domenica 12 luglio 2020) Il Wolverhampton supera 3-0 l'Everton di Ancelotti nel 35° turno di Premier League. I padroni di casa si portano in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo, nello specifico al 47' con un rigore di Jimenez. Leggi su tuttonapoli

ilgiovanemassi : RT @SkySport: WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0 Risultato finale ? ? rig. #Jimenez (45+2') ? #Dendoncker (46') ? #Jota (74') ? Premier League - 35… - sportface2016 : #PremierLeague 2019/2020, il #Wolverhampton cala il tris sull'#Everton e continua a sognare l'Europa:a segno Raul J… - njalegoeddie : RT @SkySport: WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0 Risultato finale ? ? rig. #Jimenez (45+2') ? #Dendoncker (46') ? #Jota (74') ? Premier League - 35… - rossi20_rossi : RT @SkySport: WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0 Risultato finale ? ? rig. #Jimenez (45+2') ? #Dendoncker (46') ? #Jota (74') ? Premier League - 35… - SkySport : WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0 Risultato finale ? ? rig. #Jimenez (45+2') ? #Dendoncker (46') ? #Jota (74') ? Premier L… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Wolverhampton

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - La 35ª giornata di Premier League si apre con la pesante sconfitta dell’Everton di Ancelotti, battuto 3-0 dal Wolverhampton e sempre più lontano dalla zona Europa League.Sconfitta pesante per il Chelsea in casa dello Sheffield nella gara valida per la 35ª giornata di Premier League. I Blues, momentaneamente terzi in classifica, crollano infatti 3-0 e mettono a repenta ...