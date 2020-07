Premier, il Tottenham stende l’Arsenal: Mourinho festeggia nel derby (Di domenica 12 luglio 2020) Nella gara del pomeriggio al “Hotspur Stadium“, a festeggiare è Jose Mourinho che in rimonta si intasca il derby di Londra contro l’Arsenal. Il Tottenham, dopo esser passato in svantaggio con il gol di Lacazette al 16′ che ha portato in avanti i gunners, ha saputo tenere alta l’attenzione e appena qualche minuto dopo ha pareggiato subito con Son. Nella ripresa a pochi minuti dal triplice fischio, Alderweireld ha completato la rimonta degli spurs regalando al tecnico portoghese il derby di Londra. Tottenham che sale così a 52 punti scavalcando proprio l’Arsenal. Foto: profilo twitter Tottenham L'articolo Premier, il Tottenham stende l’Arsenal: ... Leggi su alfredopedulla

Premier - il Tottenham si aggiudica il derby con l'Arsenal che vede allontanarsi l'Europa Il Tottenham supera 2-1 l'Arsenal nel match valido per il 35esimo turno di Premier League. Nel derby londinese sono i Gunners a passare in vantaggio con un gol di Lacazette al 16'.

Il supera 2-1 nel match valido per il 35esimo turno di League. Nel londinese sono i Gunners a passare in vantaggio con un gol di Lacazette al 16'. Highlights e gol Tottenham-Arsenal 2-1 - Premier League 2019/2020 (VIDEO) Il video degli Highlights e dei gol di Tottenham-Arsenal 2-1, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019 / 2020 . Ospiti in vantaggio al 16′ con una splendida conclusione dalla distanza di Lacazette, che non lascia ...

Il video degli e dei gol di 2-1, match valido per la trentacinquesima giornata di / . Ospiti in vantaggio al 16′ con una splendida conclusione dalla distanza di Lacazette, che non lascia ... Premier - il Tottenham si aggiudica il derby con l'Arsenal : Spurs a -1 dall'Europa League Il Tottenham supera 2-1 l'Arsenal nel match valido per il 35esimo turno di Premier League. Nel derby londinese sono i Gunners a passare in vantaggio con un gol di Lacazette al 16'.

zazoomnews : Premier League 2019-2020: Lacazette illude l’Arsenal passa il Tottenham in rimonta - #Premier #League #2019-2020: - sportli26181512 : Tottenham-Arsenal 2-1: Il Tottenham porta a casa tre punti battendo in casa l'Arsenal in rimonta. Nella trentacinqu… - sportli26181512 : Tottenham-Arsenal 2-1, gol e highlights: Son e Alderweireld rispondono a Lacazette: Per la prima volta il North Lon… - sscalcionapoli1 : Premier, il Tottenham si aggiudica il derby con l’Arsenal che vede allontanarsi l’Europa - notiziasportiva : Il Derby è del Tottenham: rimonta e sorpasso sull'Arsenal -