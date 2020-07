Potenza, tavoli e locali all'aperto. La piazza rivive dopo il Covid (Di domenica 12 luglio 2020) Potenza - piazza Mario Pagano, piazza Prefettura per intenderci, è tornata ad essere il 'salottino' del capoluogo. Le nuove disposizioni dell'amministrazione comunale, riguardo la possibilità data ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Potenza - Piazza Mario Pagano (Piazza Prefettura per intenderci) è tornata ad essere il «salottino» del capoluogo. Le nuove disposizioni dell’amministrazione comunale, riguardo la possibilità data agl ...FIRENZE - Reggio Audace-Potenza, Bari-Ternana, Carrarese-Juventus under 23 e Carpi-Novara. Sono queste, così come decise dal sorteggio, le quattro sfide in gara secca valide per il secondo turno della ...