Porto Ercole, 350 persone al party nella villa di lusso. Denunciati i padroni di casa (Di domenica 12 luglio 2020) La festa all’Argentario rischia di costare cara ai padroni di casa, padre e figlio rispettivamente di 63 e 18 anni. I due dovranno rispondere di concorso di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e delle violazioni amministrative in materia di divieto di assembramenti ai sensi del Dpcm 11 giugno 2020. Tutto per aver organizzato all’interno della loro villa a Porto Ercole una festa da oltre 350 persone senza le previste licenze. Difficile non notarla, anche se il caso è esploso a party avanzato, intorno alle due di notte, quando i militari della Stazione di Porto Santo Stefano e del Posto fisso di Porto Ercole, impegnati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Porto Ercole (Gr) : festa abusiva in villa con 350 persone - denunciati i proprietari Padre e figlio dovranno rispondere in concorso dei reati di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramenti

Padre e figlio dovranno rispondere in concorso dei reati di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramenti Mercoledì trasporto eccezionale lungo la S.P. 27 Benevento-Apice Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nelle prime ore del mattino del prossimo 24 giugno 2020 lungo la Strada provinciale n. 27 Benevento – Apice, nell’intero tratto dalla località Capodimonte del capoluogo alla ...

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nelle prime ore del mattino del prossimo 24 giugno 2020 la Strada provinciale n. 27 Benevento – Apice, nell’intero tratto dalla località Capodimonte del capoluogo alla ... “Birgi vuole volare” grande adunanza cittadina - mercoledì 17 giugno in aeroporto Ombra: “E’ il momento di esserci” «Sono già tante le adesioni alla manifestazione di domani e ci aspettiamo che i trapanesi scelgano di partecipare per sostenere il loro aeroporto» lo afferma il presidente di ...

RaffyB_68 : RT @fattoquotidiano: Porto Ercole, 350 persone al party nella villa di lusso. Denunciati i padroni di casa - fattoquotidiano : Porto Ercole, 350 persone al party nella villa di lusso. Denunciati i padroni di casa - GrossetoNotizie : Organizzano una festa senza licenza e invitano oltre 350 persone: denunciati padre e figlio - alessan5141 : E i nuovi casi aumentano. Giro di vite da parte dei carabinieri della Compagnia di Orbetello, in particolare dei m… - alessan5141 : Delirio di irresponsabilità. Ma per quale motivo ristoratori, camerieri, gente comune dovrebbe indossare le mascher… -