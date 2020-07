Polonia, secondo i late poll è rieletto presidente Duda (50,8%) (Di lunedì 13 luglio 2020) Polonia, ci si aspettava un ballottaggio sul filo del rasoio, un testa a testa, una lotta all’ultimo voto, e così è stato. Domenica 12 luglio 2020, per il ballottaggio delle elezioni del presidente della Repubblica di Polonia, rappresentante della politica estera, garante dell’ordine costituzionale e dotato di un certo potere di veto. Affluenza record, vicina al 70% Nonostante la pandemia di COVID-19 – con un numero di nuovi contagiati maggiore rispetto all’Italia e con l’obbligo di mascherina per chi avesse scelto di votare personalmente, anziché per corrispondenza – l’affluenza segna un nuovo record: circa il 69%, in attesa di conferme ufficiali. È ulteriormente in crescita rispetto al 64,5% raggiunto due settimane fa e superato solamente dalle presidenziali ... Leggi su termometropolitico

"Dal secondo turno in Polonia dipenderà la futura mappa dell'Ue" Roma. Il “cambiamento” ci è entrato in testa da ultimo come parola d’ordine delle campagne elettorali dei nazionalisti, degli euroscettici che avanzavano ogni proposta “nel nome del cambiamento”. Anche in Polonia ...

