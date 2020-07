Polonia, è il giorno del ballottaggio per eleggere il nuovo presidente: sfida tra Duda e Trzaskowsky (Di domenica 12 luglio 2020) La Polonia elegge il suo presidente: oggi il ballottaggio Oggi, domenica 12 luglio, è il giorno del ballottaggio che decide il nuovo presidente della Polonia. Un voto a cui guarda con interesse l’Unione Europea, perché il risultato potrebbe spostare il posizionamento del Paese in Europa. Sono due modi opposti di vedere la Polonia: quello del presidente ultraconservatore Andrzej Duda, alleato del Partito nazionalista del diritto e della giustizia (PiS), e quello del candidato liberale Rafal Trzaskowski, che si dichiara candidato al cambiamento. Al primo turno Duda ha ottenuto il 43,7 per cento e il sindaco di Varsavia Trzaskowski il 30,3 per ... Leggi su tpi

