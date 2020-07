Pinocchio (2019) trama e trailer del film in onda il 13 luglio su Sky Cinema Uno (e NowTV) (Di domenica 12 luglio 2020) Pinocchio (2019), trama e trailer del film con Roberto Benigni in onda lunedì 13 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e NowTV. Ha fatto incetta di premi italiani, dai 6 Nastri d’Argento ai 5 David di Donatello, e ora Pinocchio è pronto a debuttare sul piccolo schermo. Il film di Matteo Garrone andrà in onda lunedì 13 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in diretta streaming anche su Now TV (con il Pass Cinema). Alle 21:45 il film andrà in onda anche su Sky Cinema Family. Pinocchio è un nuovo adattamento della fiaba di ... Leggi su dituttounpop

