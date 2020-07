Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo rispetto. La Meloni? Donna coraggiosa» (Di domenica 12 luglio 2020) La Rai piena di omosessuali? Le parole di Adinolfi sono respinte al mittente da Pierluigi Diaco. Che poi chiarisce molti punti, smascherando l’ipocrisia e l’intolleranza di quelli di sinistra nei confronti di chi la pensa in modo diverso da loro. «Tanto per fare chiarezza e per amore di sincerità, premetto che una formazione cattolica e di sinistra», afferma. «Di gentiluomini nella mia giovinezza ne ho conosciuti diversi. Tra questi, Sandro Curzi e Piero Fassino». Pierluigi Diaco: «La mia sessualità non è una patente d’identità» «Poi negli anni, leggendo Giuliano Ferrara e collaborando con il suo Foglio, ho capito il tasso di ipocrisia del mondo culturale di provenienza. Mi ritengo», afferma Diaco, «un ... Leggi su secoloditalia

