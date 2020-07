Perugia, Cosmi: "Cosenza? La partita più importante della stagione" (Di domenica 12 luglio 2020) Perugia - Il Perugia di Serse Cosmi non ha ancora la certezza matematica della salvezza, e deve fare risultato domani pomeriggio per avvicinarsi al suo obiettivo. 'Il punto più importante della sfida ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Perugia, Cosmi: 'Cosenza? La partita più importante della stagione': Il tecnico biancorosso: 'La sfida di domani p… - Umbria_N_Web : Cosmi in pillole prima di Cosenza- Perugia. - karda70 : #CosenzaPerugia, #SerseCosmi in #conferenzastampa: “Può essere la partita più importante del campionato” – #VIDEO… - umbriaOn : Perugia, Cosmi: «A Cosenza la partita più importante» - UmbriaRadio : Verso Cosenza – Perugia. Cosmi: “Non possiamo più rimandare”. Rifinitura decisiva per Angella e Gyomber -