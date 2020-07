Partite oggi domenica 12 luglio 2020: orari, palinsesto, canali e dove seguirle in tv (Di domenica 12 luglio 2020) Sono tante le Partite in programma oggi domenica 12 luglio 2020: ecco gli orari, il palinsesto, i canali e dove seguirle in tv. Si gioca in Serie A con sei match: alle 17.15 c’è Genoa-Spal, alle 19.30 Cagliari-Lecce, Parma-Bologna, Udinese-Sampdoria, Fiorentina-Verona e alle 21.45 Napoli-Milan. In Premier League quattro sfide: alle ore 13 Wolverhampton-Everton, alle 15.15 Aston Villa-Crystal Palace, alle 17.30 Tottenham-Arsenal e alle 20 Bournemouth-Leicester. Si scende in campo anche in Liga: alle 14 Espanyol-Eibar, alle 17 Levante-Athletic Bilbao, alle 19.30 Leganes-Valencia e alle 22 Siviglia-Maiorca. Di seguito il riepilogo coi canali di riferimento. ore 13 Wolverhampton-Everton su Sky ... Leggi su sportface

