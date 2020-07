Partenza F1 GP Stiria 2020: contatto clamoroso tra le Ferrari, Hamilton vola (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Il VIDEO della Partenza del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg subito gran bagarre al via e disastro Ferrari con Leclerc che entra a contatto con Vettel e le due vetture che si danneggiano a vicenda. Ritiro per entrambi i piloti, mentre davanti Lewis Hamilton difende la prima posizione dell’attacco di Verstappen. In alto il VIDEO. Leggi su sportface

Formula 1 – Hamilton in pole - disastro Ferrari : la griglia di partenza del Gp della Stiria Sotto la pioggia il re è sempre lui, Lewis Hamilton , il più veloce nelle inedite qualifiche del Gp della Stiria svoltesei questo pomeriggio. Il pilota Mercedes ha dominato le tre sessioni, chiudendo l’ultima con un tempo di ...

Sotto la pioggia il re è sempre lui, Lewis , il più veloce nelle inedite qualifiche del Gp svoltesei questo pomeriggio. Il pilota Mercedes ha dominato le tre sessioni, chiudendo l’ultima con un tempo di ... F1 Gp Stiria 2020 - Hamilton in pole. Disastro Leclerc. La griglia di partenza Spielberg, Austria,, 11 luglio 2020 - Lewis Hamilton su Mercedes centra la pole position sotto la tempesta di Spielberg, in Austria. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen , in seconda fila ...

Spielberg, Austria,, 11 luglio - Lewis su Mercedes centra la pole position sotto la tempesta di Spielberg, in Austria. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen , in seconda fila ... Griglia di partenza F1 GP Stiria 2020 : Hamilton in pole davanti a Verstappen - disastro Ferrari La Griglia di partenza del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Alle ore 15:10 di domenica 12 luglio andrà in scena il secondo round di un campionato anomalo cominciato la scorsa settimana a Spielberg con la ...

sportface2016 : #F1, #GPStiria: il video dell'incredibile partenza della gara - cjmimun : Partenza regolare al gp di Stiria di F1, ma subito pasticcio delle Ferrari. Le vetture dei due piloti si toccano ed… - Salvuss : #F1 #LIVE la griglia di partenza e le gomme @pirellisport scelte al via dai piloti #AustrianGP #StyrianGP #GPStiria… - motorboxcom : #F1 #LIVE la griglia di partenza e le gomme @pirellisport scelte al via dai piloti #AustrianGP #StyrianGP #GPStiria… - Rturcato83 : RT @MaurizioVoltini: Ricordo lo schieramento di partenza definitivo per il GP #F1 in Stiria, dopo l'applicazione delle penalità a Leclerc,… -