Parma, tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra: il match con il Bologna si svolgerà regolarmente (Di domenica 12 luglio 2020) Nessun allarme in casa Parma, dove ieri è emersa la notizia di un caso di positività all’interno della società emiliana. Oggi sono stati resi noti gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di oggi, risultati tutti negativi. Foto Getty / Enrico LocciQuesta la nota del Parma: “il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di esami molecolari relativamente a un membro (non calciatore e asintomatico) del gruppo squadra, è stato effettuato questa mattina un nuovo ciclo di test molecolari. Tutto il gruppo squadra è ... Leggi su sportfair

Calcio : nuovi tamponi al Parma - tutti negativi ANSA, - Parma , 12 LUG - tutti negativi nel Parma Calcio , anche il membro dello staff, non calciatore, risultato positivo. E' l'esito dell'ultimo ciclo di esami fatti oggi dal club emiliano dopo, ...

ANSA, - , 12 LUG - nel , anche il membro dello staff, non calciatore, risultato positivo. E' l'esito dell'ultimo ciclo di esami fatti oggi dal club emiliano dopo, ... Coronavirus - tutti negativi i calciatori e i membri dello staff del Parma sottoposti al nuovo test Il Parma ha effettuato i nuovi controlli dopo il caso di positività riscontrato ieri su un membro dello staff . tutti i nuovi test hanno dato esito negativo. Questo il comunicato ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che ...

Il ha effettuato i nuovi controlli dopo il caso di positività riscontrato ieri su un membro . i nuovi hanno dato esito negativo. Questo il comunicato ufficiale: “Il Calcio 1913 comunica che ... Parma - allarme rientrato - tutti negativi. Il derby emiliano è salvo Ieri il Parma ha comunicato di avere un tesserato negativo, cosa che ha fatto scattare subito l’isolamento della squadra. Poco fa è arrivato un nuovo comunicato del club che annuncia che tutti i test molecolari effettuati alla squadra ...

SkySport : Parma, tutti negativi nell'ultimo ciclo di test per il coronavirus - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Calcio: nuovi tamponi al Parma, tutti negativi - TUTTOJUVE_COM : Calcio: nuovi tamponi al Parma, tutti negativi - ILOVEPACALCIO : #Parma: tampone negativo per tutti i giocatori - il comunicato - ContropiedeA : Tutti negativi i test per il gruppo squadra Parma: si gioca - -