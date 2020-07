Parma-Bologna, le formazioni ufficiali (Di domenica 12 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Parma-Bologna. Fischio d’inizio alle ore 19.30. Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati. All.: D’Aversa. Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Orsolini, Barrow, Sansone. All.: Mihajlovic. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo Parma-Bologna, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - DiMarzio : Il tutto dopo il caso di positività al #coronavirus riscontrato ieri. Il #Parma è pronto ad affrontare il #Bologna - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - LaVozdelCalcio : Y a las 19:30.. Cagliari - Lecce Fiorentina - Hellas Verona Parma - Bologna Udinese - Sampdoria - ZaldivarAbel : Serie A ???? Parma vs Bologna Ambos Anotan + Napoli vs Milan Over 2.5 #Pick ???? -

Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: fuori Kulusevski e Gervinho Goal.com Parma: "Tutti negativi ai nuovi test effettuati stamattina"

Ecco il comunicato ufficiale del Parma dopo il caso di positività registrato ieri: "Il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al C ...

Parma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Non è sicuramente un buon momento di forma per il Parma, che arriva da ben quattro sconfitte consecutive. Un ruolino davvero negativo per una squadra che soltanto fino a due settimane fa aveva anche a ...

