Parma-Bologna, il gol di Soriano: sinistro a giro sul secondo palo, Sepe responsabile (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Il Bologna sigla lo 0-2 al Tardini grazie alla rete di Roberto Soriano. Uno-due terrificante da parte degli uomini di Mihajlovic, forti di un doppio vantaggio dopo poco più di un quarto d’ora. Dopo la rete di Danilo, stavolta è il turno di Roberto Soriano: Tomiyasu lo trova bene sulla destra, con l’azzurro che poi è bravo ad accentrarsi e a punire Sepe con una beffarda conclusione a giro; il portiere crociato, tuttavia, non è sembrato irreprensibile in questa circostanza. Parma sempre più in tilt, Bologna finora sul velluto. Leggi su sportface

