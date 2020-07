Parma, allarme rientrato, tutti negativi. Il derby emiliano è salvo (Di domenica 12 luglio 2020) Ieri il Parma ha comunicato di avere un tesserato negativo, cosa che ha fatto scattare subito l’isolamento della squadra. Poco fa è arrivato un nuovo comunicato del club che annuncia che tutti i test molecolari effettuati alla squadra stamattina risultano negativi, compreso quello del tesserato in questione. Questa la nota del club. “Il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di esami molecolari relativamente a un membro (non calciatore e asintomatico) del gruppo squadra, è stato effettuato questa mattina un nuovo ciclo di test molecolari.Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà ... Leggi su ilnapolista

E’ allarme Coronavirus in un’azienda di Parma : grande focolaio tra la Lombardia e l’Emilia Romagna Un focolaio di Coronavirus è scoppiato in una ditta del parmense. Attualmente sarebbero 33 i positivi in tutto, tutti collegati ad un’azienda della provincia di Parma. Si tratta della Parmovo, che si occupa della produzione di ...

