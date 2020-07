Paris Hilton si candida per le Presidenziali 2020: l'annuncio sui social (Di domenica 12 luglio 2020) Paris Hilton ha annunciato su Facebook l'intenzione, per nulla seria, di volersi candidare per le Presidenziali del 2020: 'Make America Hot again'. Paris Hilton ha annunciato su Facebook l'intenzione, per nulla seria, di volersi candidare per le Presidenziali 2020. L'immagine, un fotomontaggio in bianco e nero postato un paio di giorni fa, mostra la celebre icona mediatica americana con la Casa Bianca sullo sfondo, e uno slogan che fa il verso alla frase più spesso associata con lei: "Make America Hot Again!". Mentre c'è chi ha preso sul serio la cosa, alla luce delle recenti azioni di Kanye West, altri hanno sottolineato il fatto che si tratta di uno scherzo, come si evince da un video elettorale dove la ... Leggi su movieplayer

softglxm : E Paris Hilton era il capo delle cheerleader così a caso - Adele2215 : @SafinumNerf @catenaaurea66 E' come Paris Hilton ereditiera, che ha fatto dei reality e basta, immaginala come first lady, immagina puoi - MRGualano : Ti distrai un attimo e scopri che nel frattempo in USA Kanye West e Paris Hilton si sono candidati alla Presidenza.… - psnbcnr : @Palvinismo1 @Cristiano se non sbaglio comunque anche paris hilton, ma forse era un rumor - superpopmarie : Non esistono più gli ereditieri di una volta. Paris Hilton ci ha intrattenuto senza sposarsi per anni e anni -

Paris Hilton: in braccio un cane rosa, in testa la Casa Bianca

