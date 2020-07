Pari in extremis per Parma e Fiorentina, Samp vince a Udine (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Vittoria esterna dell’Udinese in casa della Samp, Pari in extremis del Parma con il Bologna e della Fiorentina con il Verona. Pari, ma senza gol, tra Cagliari e Lecce. Un gol nel primo tempo di Faraoni stava per condannare la Fiorentina alla sconfitta casalinga premiando il Verona che avrebbe potuto coltivare sogni d’Europa. Ma al 96′ Cutrone ha permesso ai viola di conquistare un punto preziosissimo in chiave salvezza. Il Bologna spreca una grande occasione nel derby in casa del Parma. La squadra di Mihajlovic, in tribuna perchè squalificato, comanda la gara e segna due gol nel primo tempo grazie a Danilo e Soriano. Nei minuti di recupero, però, la formazione di D’Aversa ... Leggi su ildenaro

