Pari, gol e spettacolo fra Napoli e Milan: se i ritmi si alzano rallenta la corsa per l’Europa dei rossoneri (Di domenica 12 luglio 2020) Ci fosse stato il pubblico del San Paolo, al triplice fischio ci sarebbero stati solo applausi per entrambe le squadre. Napoli e Milan danno vita ad una sfida scoppiettante che chiude il programma domenicale della 32ª Giornata, in attesa di Inter-Torino, ultima gara in programma domani sera. Foto Getty / Francesco PecoraroDue gol per parte e un punto diviso che in ottica Europa non serve a nessuna delle due, specialmente al Milan che rallenta la sua corsa verso l’Europa League. I rossoneri, carici d’entusiasmo dopo il 4-2 sulla Juventus, si ritrovano a dover giocare contro una squadra che risponde con le stesse armi: ritmo alto, condizione psico-fisica invidiabile ed una maggior qualità offensiva. Donnarumma difende lo 0-0 nella fasi iniziali con un ottimo ... Leggi su sportfair

