Papa Francesco: “Sono molto addolorato per Santa Sofia che diventa una moschea” (Di domenica 12 luglio 2020) Santa Sofia diventa moschea: le parole di Papa Francesco Papa Francesco, e quindi il Vaticano, ha preso posizione sull’annuncio ufficiale che Santa Sofia (in Turchia), per un millennio la principale basilica della cristianità ortodossa e per cinque secoli moschea dopo la presa turca di Costantinopoli, sarebbe stata riportata al culto musulmano rovesciando la decisione presa da Ataturk che nel 1934 l’aveva trasformata in un museo. Il Pontefice ha atteso la fine della recita dell’Angelus di oggi, domenica 12 luglio 2020, per dire la sua: “In questa seconda domenica di luglio ricorre la Giornata Internazionale del Mare, rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare”. Poi ha aggiunto: ... Leggi su tpi

