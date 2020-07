Papa Francesco: 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato' (Di domenica 12 luglio 2020) 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato'. Con queste parole, pronunciate durante l'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco commenta la decisione del governo turco di convertire il monumento ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'Penso alla moschea di Santa Sofia e sono molto addolorato' #PapaFrancesco - vaticannews_it : #10luglio #PapaFrancesco nomina Mario Draghi alla Accademia delle Scienze Sociali #Vaticano Approfondisci: - Avvenire_Nei : 7 anni dopo la sua visita nell'isola siciliana il Papa nella Messa a Santa Marta: 'La Libia è un inferno, un lager.… - puntodilucesca1 : E un demone senza morale e dignità il suo compagno che è morto prima di morire chiese al Santo Papa Francesco l'ass… - ClaudioCaronti : La nuova moda di inginocchiarsi all’uomo, ma chi ha dato l’esempio? – Le cronache di Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

“Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato”. Sono le parole di Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus, in merito alla decisione della Turchia di trasformare la basilica di Santa Sofia di ...«Non c’è dolore più grande di quello di una madre che ha un figlio drogato. Così come non c’è gioia più grande di quella per un figlio liberato dalla droga». Queste parole don Oreste Benzi, fondatore ...