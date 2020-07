Papa Francesco all’Angelus: “Addolorato per Santa Sofia” (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 12 luglio 2020: “Addolorato per Santa Sofia”. CITTA’ DEL VATICANO – L’Angelus di Papa Francesco di domenica 12 luglio. In apertura il Pontefice si è soffermato sul Vangelo precisando che “ci sono diversi modi per ricevere la Parola di Dio“. “La lettura di questa domenica – ha sottolineato Bergoglio nel suo discorso – Gesù racconta a una grande folla la parabola, che tutti conosciamo bene, del seminatore, che getta la semente su quattro tipi diversi di terreno. La Parola di Dio, simboleggiata dai semi, non è una Parola esatta, ma è Cristo stesso, il Verbo del Padre che si è incarnato nel grembo di Maria. Pertanto, accogliere la Parola di Dio vuol dire ... Leggi su newsmondo

Papa Francesco : “Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato”. Erdogan respinge tutte le condanne Papa Francesco , durante l'Angelus in Piazza San Pietro, rivolgendosi ai fedeli si è detto " molto addolorato" per la decisione del presidente turco Erdogan di trasformare in moschea la basilica di Santa Sofia , a Istanbul. "Penso a Santa Sofia ...

, durante l'Angelus in Piazza San Pietro, rivolgendosi ai fedeli si è detto " addolorato" per la decisione del presidente turco di trasformare in moschea la basilica di , a Istanbul. "Penso a ... Santa Sofia - parla Papa Francesco : “Torna moschea - sono addolorato” A Istanbul, in Turchia, il governo ha deciso di far tornare Santa Sofia una moschea . Poco fa, il Papa Francesco si è espresso sul tema Per oltre un millennio, Santa Sofia è stata la principale basilica del cristianesimo ortodosso. Dopo ...

A Istanbul, in Turchia, il governo ha deciso di far tornare una . Poco fa, il si è espresso sul tema Per oltre un millennio, è stata la principale basilica del cristianesimo ortodosso. Dopo ... Papa Francesco : 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato' 'Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato'. Con queste parole, pronunciate durante l'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco commenta la decisione del governo turco di convertire il monumento ...

MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'Penso alla moschea di Santa Sofia e sono molto addolorato' #PapaFrancesco - vaticannews_it : #10luglio #PapaFrancesco nomina Mario Draghi alla Accademia delle Scienze Sociali #Vaticano Approfondisci: - Avvenire_Nei : 7 anni dopo la sua visita nell'isola siciliana il Papa nella Messa a Santa Marta: 'La Libia è un inferno, un lager.… - angelinijeanlo2 : Papa Francesco rompe il silenzio: «Penso a Santa Sofia, sono molto addolorato» - Notiziedi_it : Papa Francesco rompe il silenzio: «Penso a Santa Sofia, sono molto addolorato» -